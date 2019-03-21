Бестемьянова: все три российские пары прыгнули выше головы на ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Все три российские пары показали по своим меркам фантастическое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. Таким мнением поделилась с ТАСС в четверг олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

"Для себя все три пары откатали абсолютно фантастически: у Тарасовой с Морозовым было два нехороших выезда, но это лишь небольшие помарки, за которые судьи не отплюсовали как следует. Думаю, что они уступили китайцам из-за выбора музыки, потому что такое сопровождение хорошо для спокойного катания, но не для выступления за первое место, но в то же время китайцы показали гениальное катание, - заявила Бестемьянова. - Энберт и Забияко показали свой лучший прокат в жизни: откатались очень слаженно, с хорошими прыжками, выступили на скорости, заметно прибавили в этом сезоне в целом. А наши дебютанты Бойкова и Козловский в произвольной программе откатались просто замечательно, намного успешнее, чем в короткой, и заняли шестое место, расположившись за французами, которые претендовали на первое место".

После этого состоялась короткая программа у мужчин, по результатам которой лидирует американец Натан Чен. Россиянин Михаил Коляда занимает десятое место, Андрей Лазукин - 11-е, Александр Самарин - 20-е.

"Лазукин откатал хорошо, базовая стоимость его элементов была невысокой, они выполнены на маленьком ходу, но он дебютант чемпионата, что вошло в нагрузку на его оценку, Самарин же сорвал свой первый четверной прыжок и улетел, допустив грубейшую ошибку. Коляда выступил в короткой программе из рук вон плохо, что очень жаль: он прыгнул каскад из тройного лутца и тройного тулупа, вместо четверного тулупа прыгнул тройной со степ-аутом и также получил третий уровень за последнее вращение, хотя он просто король вращений - еще хорошо, что у него именно такие баллы. Будем верить, что в произвольной программе получится выправить положение, так как там будет больший простор, чтобы показать большее количество элементов и набрать больше баллов, ведь при неудачном результате мы можем потерять одну лицензию", - добавила она.

Произвольную программу мужчины представят 23 марта.