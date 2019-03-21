Словацкая биатлонистка Кузьмина выиграла спринтерский зачет КМ, победив на этапе в Осло

Второе место заняла немка Франциска Пройс (отставание 21,2 секунды; 0 промахов), третьей стала Паулина Фиалкова (+25,1; 0) из Словакии. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 14-й (+1.05,5; 0), Светлана Миронова - 15-й (+1.10,1; 2), Лариса Куклина - 22-й (+1.20,7; 0), Виктория Сливко - 24-й (+1.22,1; 0), Ульяна Кайшева - 50-й (+2.01,6; 2), Анастасия Морозова - 60-й (+2.17,8; 1). Евгения Павлова была заявлена на гонку, но не вышла на старт.

ТАСС, 21 марта. Биатлонистка из Словакии Анастасия Кузьмина заняла первое место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходит в Осло. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 56,2 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.

34-летняя Кузьмина, проводящая последний сезон в карьере по итогам гонки стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок, спортсменка набрала 371 очко. Спортсменка второй год подряд выигрывает общий зачет спринтов, также в прошлом сезоне она стала первой в зачете гонок преследования. Второе место в зачете заняла итальянка Доротея Вирер (330), третье - норвежка Марте Олсбу Рёйселанн (326), лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место (174).

В общем зачете Кубка мира лидирует Вирер (882), второй идет ее соотечественница Лиза Виттоцци (852), которая по итогам спринта не попала в гонку преследования, став 68-й, третье место занимает Рёйселанн (791).

Следующая гонка на этапе пройдет в пятницу, в этот день состоится мужской спринт. Этап Кубка мира в Норвегии завершится в воскресенье.