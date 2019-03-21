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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту в КМ, став четвертыми в Кубке наций

На каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок
Екатерина Юрлова-Перхт EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON

ТАСС, 21 марта. Женская сборная России по биатлону заняла четвертое место в Кубке наций по итогам Кубка мира сезона-2018/19. Об этом стало известно после спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Осло.

Четвертое место сборной России позволило ей сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок.

Первое место в Кубке наций заняла сборная Норвегии, набравшая 7430 очков, второй стала команда Германии (7371), третьей - сборная Франции (7219), в активе российской команды 6831 очко, пятое место заняли итальянки (6800). Пять лучших сборных получили максимальную квоту на следующий сезон.

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