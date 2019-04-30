"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 30 апреля. Голландский футбольный клуб "Аякс" одержал победу над английским "Тоттенхэмом" со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

В конце первого тайма травму получил защитник хозяев Ян Вертонген. В верховой борьбе в штрафной площади соперника он столкнулся головой со своим одноклубником, защитником Тоби Алдервейрельдом. У Вертонгена пошла кровь из носа, которую долго не могли остановить врачи. Футболист решил продолжить встречу, но через некоторое время ему стало плохо, и он попросил замену, покинув поле при помощи врачей команды, вместо него на поле на 39-й минуте вышел Мусса Сиссоко. В итоге главный арбитр матча Матеу Лаос добавил к первому тайму пять минут.

"Тоттенхэм" и "Аякс" провели третий очный матч. В предыдущий раз они встречались в сентябре 1981 года в 1/16 финала Кубка обладателей кубков. Тогда дважды сильнее оказался "Тоттенхэм" (3:1, 3:0). В том сезоне английская команда дошла до полуфинала турнира, где проиграла будущему победителю, испанской "Барселоне" (1:1, 0:1).

"Аякс" играет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-1996/97, тогда он на этой стадии уступил итальянскому "Ювентусу" (1:2, 1:4), который выбил из текущего розыгрыша турнира в четвертьфинале. "Тоттенхэм" играет в полуфинале Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Ответный матч пройдет в Амстердаме 8 мая. В другом полуфинале встречаются "Барселона" и английский "Ливерпуль", их матчи пройдут 1 и 7 мая.