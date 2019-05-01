Авдонченко: назначение россиянки Пустовойтовой на финал женской ЛЧ закономерно и почетно

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Назначение российского арбитра Анастасии Пустовойтовой на финальный матч женской футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 является почетным и закономерным. Такое мнение ТАСС высказала бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА), первая женщина-арбитр из России Наталья Авдонченко.

Ассистентами 38-летней Пустовойтовой станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Каталин Кульчар из Венгрии будет четвертым арбитром, запасным помощником рефери назначена Каталин Терек (Венгрия). В финале женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют французский "Лион" и испанская "Барселона". Матч состоится в Будапеште 18 мая.

"Это очень почетно, каждый судья международной категории всегда стремится попасть в элитную группу, откуда берут арбитров на финалы чемпионатов мира, на финалы европейских турниров. Это хороший и престижный момент в карьере Анастасии. Такое назначение закономерно, она трудится на протяжении определенного времени, выходит на определенный уровень, начиная с третьей группы, вышла в элит-группу, откуда уже получает право судить финал Лиги чемпионов. Это очень здорово, мы все очень рады, уже поздравили ее", - отметила Авдонченко.

"Торопиться с назначением женщин на матчи Российской премьер-лиги [РПЛ] не нужно, к этому нужно подходить очень аккуратно. Но если наши руководители заходят видеть главным арбитром женщину, это было бы здорово, - добавила Авдонченко. - Но важно не травмировать судью, девушка должна успевать за скоростями в чемпионате России, психологически и физически быть готовой к работе в РПЛ. Арбитр сначала должен пройти низшие ступени - молодежные первенства, игры второй лиги, не один год проработать на матчах Футбольной национальной лиги".

В этом сезоне Пустовойтова судила два матча женской Лиги чемпионов. Ранее она работала на матчах женского чемпионата Европы 2017 года, а также получила приглашение на чемпионат мира - 2019 во Франции от судейского комитета Международной федерации футбола. Россиянка является арбитром международной категории с 2009 года.