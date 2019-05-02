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Европейские игры-2019

Катулин: МОК запретил проводить в Греции церемонию зажжения огня II Европейских игр

По словам главы дирекции Игр в Минске, запрет МОК был наложен в целях защиты коммерческих прав

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в целях защиты коммерческих прав запретил Европейским олимпийским комитетам (ЕОК) использовать элементы церемонии зажжения огня в Древней Олимпии - крупнейшем святилище Древней Греции и месте рождения первых Олимпийских игр. Об этом сообщил на пресс-конференции глава фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

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Торжественная церемония зажжения огня эстафеты II Европейских игр "Пламя мира" пройдет 3 мая в Риме в музейном комплексе Ara Pacis.

"Сценарий церемонии зажжения огня Европейских игр очень долго обсуждался официальными лицами Европейских олимпийских комитетов, поскольку, опираясь на защиту коммерческих прав, Международный олимпийский комитет запретил использовать церемонию зажжения огня в Греции, как это делается для Олимпийских игр", - заметил Катулин.

"На первых Европейских играх в Баку была использована другая церемония зажжения огня. Организаторы тех соревнований воспользовались природным феноменом - вырывающимся из земли пламенем, но такая процедура не могла быть универсальной для всей Европы. Поэтому мы в итоге пришли к общему мнению, что процедура, которая будет проходить в штаб-квартире Европейских олимпийских комитетов с соблюдением определенных процедур, может стать символом для всех будущих Европейских игр", - сказал глава дирекции.

Эстафета огня II Европейских игр продлится 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене Игр - стадионе "Динамо" в Минске.

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