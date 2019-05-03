СМИ: Абрамович не планирует продавать "Челси"

ТАСС, 3 мая. Российский бизнесмен Роман Абрамович не заинтересован в продаже лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Ранее богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф заявлял, что изучает возможность приобретения "Челси".

По данным источника, Абрамович не разговаривал с Рэтклиффом или другими потенциальными покупателями и не собирается этого делать.

В настоящее время Абрамович не посещает домашние матчи "Челси" из-за того, что российскому бизнесмену отказали в продлении инвестиционной визы. Ежедневными футбольными процессами сейчас занимается директор клуба Марина Грановская.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. Именно после приобретения команды Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.