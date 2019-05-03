Кучеров рассказал, что соскучился по обстановке в сборной России по хоккею

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй" Никита Кучеров соскучился по обстановке в национальной команде. Об этом он сказал журналистам в пятницу.

"Я уже отвлекся, коллектив собрался хороший, шутки в раздевалке. Соскучился по этому, а что было - нет смысла сейчас об этом думать. Все мысли о том, чтобы хорошо сыграть на чемпионате мира", - сказал Кучеров.

1 мая хоккеисты сборной России со счетом 4:6 проиграли команде Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура. Вынесенная встреча Чешских хоккейных игр прошла в Стокгольме. Кучеров отметился заброшенной шайбой.

"Мы сделали выводы, посмотрели видео, что нужно делать, а что нет. Для многих это была первая игра, поэтому все соскучились по хоккею, был небольшой сумбур", - отметил он.

Следующий матч россияне проведут 4 мая в чешском Брно против сборной Финляндии.