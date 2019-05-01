Шведский урок для Малкина и Кучерова. Российские хоккеисты проиграли в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 1 мая. /ТАСС/. Сборная России проиграла в стартовом вынесенном матче заключительного этапа Евротура, который проходил в Стокгольме, со счетом 4:6. Это была первая игра, в которой в составе российской команды приняли участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров и Евгений Малкин. Заключительный этап Евротура, который проводится в Чехии, участники используют для наигрывания сочетаний с прибывшими хоккеистами из НХЛ. Во многом из-за этого шведы, как номинальные хозяева площадки, решили провести матч в Стокгольме, перенеся игру из старой "Ховет-Арены" в находящийся рядом знаменитый 16-тысячный "Глобен". Решение организаторов себя оправдало - дворец был заполнен практически до отказа. Этот дворец уже принимал несколько хоккейных чемпионатов мира, а также другие крупные спортивные и концертные мероприятия. Свидетельством тому являются нанесенные на колонны в подтрибунных помещениях рисунки главных действующих лиц тех событий. Так, внутри "Глобена" запечатлены моменты победного для шведов чемпионата мира 2013 года. Автор изобразил атаку ворот сборной Швейцарии в исполнении Луи Эрикссона, который в среду в матче с россиянами забросил две шайбы.

Главным тренером той команды шесть лет назад был Пер Мортс. "Тогда мы нашли путь к победе, неважно, кто играл, поскольку раз ты победил, значит, находил правильные решения. Нынешняя команда является талантливой, но у нас играли братья Седины, этого было достаточно", - сказал он ТАСС. Девять удалений Зрители не дождались дуэли лучших вратарей НХЛ Андрея Василевского и Хенрика Лундквиста. Российский голкипер "Тампы" отыграл весь матч и хотя пропустил пять голов (шестой был забит в пустые ворота), не раз спасал команду от бросков с пятачка, где у шведов порой было серьезное преимущество. У хозяев же ворота защищал Якоб Маркстрём из "Ванкувера". Также было интересно посмотреть на игру Евгения Малкина, Никиты Кучерова и Никиты Гусева, звено которых, как видится, должно быть одним из ударных в сборной России на чемпионате мира. В итоге Гусев и Малкин стали ассистентами Александра Елесина, который сравнял счет в первом периоде. "Мы с Гусевым играем в разных пятерках, просто я подключился, и он мне отдал хорошую передачу", - вспомнил после игры защитник, который подтвердил, что хочет отправиться в НХЛ с учетом истекшего его контракта с "Локомотивом". Решающим в игре стал второй период, когда шведы, у которых сыграли 12 энхаэловцев, забросили три шайбы. Две из них пришлись на большинство, причем сначала Эрикссон забил после того, как судьи назначили двойной малый штраф набравшему шесть штрафных минут Малкину. "По поводу первого удаления, я не понял, как оно случилось. Соперник меня блокировал, я был без шайбы и просто потерял равновесие. Второе удаление - моя ошибка", - рассказал Малкин. Во второй раз в большинстве хозяева забили после удалений подряд у Динара Хафизуллина и Михаила Григоренко.