Овечкин хочет встретиться с новым руководством московского ХК "Динамо"

БРНО /Чехия/, 3 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин планирует встретиться с руководством московского "Динамо", чтобы обсудить ситуацию в клубе. Об этом он рассказал журналистам.

В середине апреля совет директоров "Динамо" объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга. Кроме того, руководством клуба принято решение разорвать контракт с гендиректором Валерием Шанцевым, его пост займет Евгений Кровопусков. Овечкин является советником гендиректора ХК "Динамо".

"Я пока не могу сказать, потому что я не следил за ситуацией в "Динамо". Мы только приехали, надо освоиться в сборной. У нас будет возможность встретиться с руководством клуба, с ребятами. Я знаю, что произошло, но там произошли изменения", - сказал Овечкин.

Овечкин является воспитанником московского клуба, он выступал за "Динамо" с 2001 по 2005 год.