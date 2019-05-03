Директор ФК "Енисей" отверг предположения о договорном характере матча с "Анжи"

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и махачкалинским "Анжи" не мог носить договорной характер. Об этом ТАСС заявил директор "Енисея" Денис Рубцов.

Команда из Красноярска, которая занимает 16-е место в турнирной таблице, в случае поражения от идущего 15-м клуба из Дагестана досрочно лишалась шансов остаться в элите российского футбола на следующий сезон. В итоге "Енисей" одержал волевую победу со счетом 3:1.

"Енисей" никогда не играет такие матчи. И не будет. По крайней мере пока мы работаем в этом клубе", - заявил Рубцов, комментируя появившиеся в интернете предположения о том, что встреча могла носить договорной характер.

"Дело не в удалении (на 58-й минуте "Анжи" остался в меньшинстве после удаления Роланда Гиголаева, в оставшееся время "Енисей" забил три мяча - прим. ТАСС). Ребята сами хотели победить, они понимают, что это нужно. Они добились победы при поддержке болельщиков", - отметил он.

Чтобы подняться в зону стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон, "Енисею" необходимо выиграть три оставшихся матча, против "Краснодара", "Динамо" и "Зенита", а также рассчитывать на то, что их ближайшие конкуренты в борьбе за выживание "Уфа" и "Анжи" потерпят по три поражения. По словам Рубцова, команда сделает все для достижения этой цели.

"Все игроки, работники клуба и болельщики хотят, чтобы "Енисей" остался в РПЛ. Думаю, все приложат для этого максимальные усилия, а как получится, увидим на поле. Давать прогнозы - дело неблагодарное", - отметил он.