Перед "Витязем" будет поставлена задача выхода в 1/4 финала плей-офф КХЛ

О назначении Кравеца главным тренером "Витязя" было объявлено в субботу. 55-летний специалист сменил на посту Валерия Белова, под руководством которого подмосковная команда впервые в истории вышла в плей-офф КХЛ. Всего "Витязь" дважды принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина - в 2017 и 2019 годах. В 2017 году команда проиграла в первом раунде СКА (0-4), а в 2019 году с таким же счетом уступила ЦСКА.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Перед новым главным тренером "Витязя" Михаилом Кравецом будет поставлена задача выхода во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС в субботу по телефону сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

"Мы давно приняли такое решение (об уходе Белова - прим. ТАСС) по обоюдному согласию в связи с истечением контракта. Задачи будут ставиться такие же, как и перед предыдущим тренером. Это как минимум проход первого раунда плей-офф", - сообщил Варицкий.

Белов возглавил "Витязь" в 2016 году. В минувшем сезоне подмосковная команда заняла в регулярном чемпионате восьмое место в Западной конференции.

Кравец в сезоне-2018/19 возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", который стал победителем регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала плей-офф.

В текущем межсезонье "Витязь" подписал контракты с нападающим Йоонасом Няттиненом, а также защитниками Вилле Лаюненом и Якубом Ержабеком. Продлил соглашение с клубом второй бомбардир команды по итогам завершившегося чемпионата 35-летний Александр Семин. Он набрал 41 (19 заброшенных шайб + 22 голевые передачи) очко в 54 встречах.