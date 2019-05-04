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Единая лига ВТБ

Панов: БК "Нижний Новгород" подошел к серии с ЦСКА, как после атомной войны

Министр спорта Нижегородской области отметил большое количество травмированных игроков в команде

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В составе "Нижнего Новгорода" большое количество травмированных, и на серию 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА команда вышла, словно после атомной войны. Такое мнение ТАСС высказал в субботу министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

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ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

В субботу ЦСКА в Москве обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ - 87:50.

"У меня такое ощущение, что на серию плей-офф мы вышли, словно после войны. Большое количество травмированных, и как следствие - неполноценный состав, неполноценная скамейка запасных на игру, - сказал Панов. - У клуба такое количество травм, что ощущение, что мы пережили если не ядерную, то атомную войну. Но, уверен, в серии с ЦСКА ребята еще покажут зубы, проявят себя".

"Как ни странно, основную победу мы одержали в начале сезона, когда прошли три раунда квалификации Лиги чемпионов и получили полноценный европейский сезон", - добавил Панов.

Второй матч серии до трех побед состоится также в Москве в УСК ЦСКА 7 мая.

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