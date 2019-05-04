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Единая лига ВТБ

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 87:50
Уилл Клайберн Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА обыграли "Нижний Новгород" со счетом 87:50 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Уилл Клайберн, набравший 15 очков. У гостей больше всего очков набрал форвард Сергей Торопов (11).

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА занял первое место, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. "Нижний Новгород" стал восьмым при 14 победах и 12 поражениях.

Серии 1/4 финала проходят до трех побед, ЦСКА повел со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 6 мая в Москве. Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 9 мая. ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ.

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