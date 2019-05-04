Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 4 мая. Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году. Турнир проходит в казахстанском Нур-Султане.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе сборной Казахстана шайбы забросили Никита Михайлис (9-я минута) и Талгат Жайлауов (16). У команды Белоруссии отличились Артем Демков (27) и Никита Феоктистов (45). Решающую шайбу в овертайме забросил форвард сборной Казахстана Аркадий Шестаков (64).

В элитный дивизион выходят команды, занявшие первое и второе места в группе А. На данный момент в активе сборной Белоруссии 10 очков, ближайший преследователь белорусов, команда Южной Кореи, за матч до конца турнира имеет в активе 6 очков, у сборных Венгрии, Литвы и Словакии по три очка в активе. Таким образом, хоккеисты из Белоруссии досрочно получили путевку в элитный дивизион чемпионата мира 2020 года.

Ранее в субботу сборная Казахстана первой обеспечила себе участие в элитном дивизионе мирового первенства после того, как команда Литвы обыграла хоккеистов из Южной Кореи (2:1), в активе хоккеистов из Казахстана 11 очков. В заключительном матче турнира 5 мая команда Белоруссии встретится с хоккеистами из Южной Кореи, а сборная Казахстана сыграет с венграми.

В последний раз белорусы выступали в элитном дивизионе в 2018 году, заняв тогда последнее место в группе и не набрав ни одного очка. Всего сборная Белоруссии 16 раз выступала в элитном дивизионе. Лучшее достижение команды на чемпионатах мира - выход четвертьфинал (2006, 2009, 2014, 2015).

Чемпионат мира - 2020 пройдет в Швейцарии.