Антонов: счет матча с ЦСКА в Единой лиге ВТБ не отражает силу "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итоговый счет первого матча четвертьфинальной серии против ЦСКА в Единой лиге ВТБ не отражает реальную силу баскетболистов "Нижнего Новгорода", у команды проблемы с составом. Такое мнение ТАСС после встречи высказал форвард армейцев Семен Антонов.

В субботу ЦСКА в Москве обыграл "Нижний Новгород" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ - 87:50.

"Мы очень хорошо отнеслись к "Нижнему", понимали силу противника, с которым провели две сложные встречи в "регулярке", - сказал Антонов. - Понятно, что итоговый счет сегодняшнего матча не отражает реальную силу наших соперников, у "Нижнего" много травм, большие проблемы с составом. Мы это понимали, но вышли с уважением к противнику, проделали хорошую работу в защите, после трех четвертей пропустили меньше 40 очков".

"Послезавтра вторая игра, к которой будем относиться очень серьезно. Проанализируем ошибки сегодняшние и постараемся улучшить игру", - добавил Антонов.

Второй матч серии до трех побед состоится в Москве 6 мая.