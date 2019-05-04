Воробьев: хоккеистам сборной России из НХЛ надо привыкнуть к правилам IIHF

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Игрокам сборной России, выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), нужно привыкнуть к правилам Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение журналистам высказал в субботу главный тренер команды Илья Воробьев.

Россияне во втором матче Чешских хоккейных игр в субботу проиграли финнам со счетом 1:3. Все шайбы подопечные Воробьева пропустили при игре в меньшинстве. Обе команды заработали по четыре удаления в матче.

"Ребятам надо привыкать к правилам IIHF, эту тему нужно исключить. Здесь [в Европе] более чистый хоккей, он чище судится", - сказал Воробьев.

По словам тренера, работа в команде будет направлена на то, чтобы многие хоккеисты, особенно из НХЛ, набрали форму. "Сейчас мы и "физикой" занялись. День за днем мы должны становиться лучше, к чемпионату мира должны быть уже совсем другими", - подчеркнул он.

В третьем периоде в ряде сочетаний россиян произошли изменения, к примеру, тренерский штаб поменял звеньями Евгения Малкина и Михаила Григоренко. "Да, мы ищем оптимальные сочетания, будем думать и над составами в большинстве. Что касается того, сыграет ли кто-то из тех шестерых (защитники Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Илья Любушкин, форварды Илья Михеев, Александр Барабанов и Александр Кадейкин - прим. ТАСС), кто не был заявлен, то мы подумаем. Надо проанализировать игру на свежую голову, посмотрим видео", - сказал Воробьев.

Заключительный матч на последнем этапе Евротура россияне проведут против чехов 5 мая.