Сборная России по хоккею уступила финнам во втором матче чешского этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 1:3 во втором матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно.

В составе победителей шайбы забросили Харри Песонен (5-я минута), Микко Лехтонен (31), Оливер Каски (46). У россиян отличился Александр Овечкин (60). Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, команды Финляндии - Кевин Ланкинен.

В общем зачете Евротура команда Финляндии сравнялась со сборной России, в активе команд по 19 баллов. Далее идут сборные Швеции (14) и Чехии (11), однако команды имеют очный матч в запасе, который пройдет позднее в субботу. В первой игре этапа, которая прошла 1 мая, сборная России проиграла шведам со счетом 4:6.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии (начало - 19:00 мск), финны встретятся со шведами. Обе встречи пройдут 5 мая.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми.