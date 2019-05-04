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Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею уступила финнам во втором матче чешского этапа Евротура

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Финляндии, единственную шайбу у россиян забросил Александр Овечкин
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 1:3 во втором матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно.

В составе победителей шайбы забросили Харри Песонен (5-я минута), Микко Лехтонен (31), Оливер Каски (46). У россиян отличился Александр Овечкин (60). Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, команды Финляндии - Кевин Ланкинен.

В общем зачете Евротура команда Финляндии сравнялась со сборной России, в активе команд по 19 баллов. Далее идут сборные Швеции (14) и Чехии (11), однако команды имеют очный матч в запасе, который пройдет позднее в субботу. В первой игре этапа, которая прошла 1 мая, сборная России проиграла шведам со счетом 4:6.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чехии (начало - 19:00 мск), финны встретятся со шведами. Обе встречи пройдут 5 мая.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми.

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