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Сборные по хоккею

Анисимов: поражения в Евротуре не выбьют российских хоккеистов из колеи

На Чешских играх сборная России по хоккею уступила шведам и финнам

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Два поражения сборной России по хоккею на этапе Евротура не отразятся на психологическом состоянии игроков. Такое мнение журналистам после встречи с финнами высказал нападающий команды Артем Анисимов.

В субботу россияне во втором матче Чешских игр проиграли финнам со счетом 1:3. В первом матче турнира в Стокгольме они проиграли шведам со счетом 4:6.

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"Эти два матча не выбьют из колеи. Надо просто на ворота лезть больше и реализовывать моменты, которые у нас появляются. И в обороне играть построже", - сказал Анисимов.

Россияне в матче с финнами пропустили все шайбы при игре в меньшинстве и не реализовали четыре попытки в большинстве. "Думаю, в большинстве надо было больше бросать, растягивать игроков соперника, они станут открываться - будут проходить передачи. В меньшинстве надо было сыграть покомпактней и не допускать бросков", - отметил форвард.

Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьев отметил, что игрокам команды из Национальной хоккейной лиги нужно время, чтобы привыкнуть к правилам Международной федерации хоккея. "Правила немного отличаются, сейчас привыкнем к ним", - подчеркнул Анисимов.

Последний матч на Чешских играх россияне проведут с чехами в воскресенье.

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