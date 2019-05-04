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Футбол в России

"Зениту" вручат кубок чемпиона России по футболу в день матча с ЦСКА 12 мая

Клуб из Санкт-Петербурга обеспечил себе золотые медали Российской премьер-лиги за три тура до окончания турнира
Футболисты "Зенита" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Церемония награждения футбольного клуба "Зенит" кубком победителя чемпионата России состоится в рамках матча 28-го тура против ЦСКА, который пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге. Это следует из положения о специальном переходящем призе "Кубок чемпионов России по футболу", которое опубликовано на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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"В случае досрочной (ранее последнего тура) победы в чемпионате кубок вручается клубу-чемпиону в ближайшем домашнем матче в рамках соответствующего сезона. Если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, кубок может быть вручен в гостевом матче при наличии письменного согласия принимающего клуба", - говорится в положении.

Петербургская команда под руководством главного тренера Сергея Семака досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны по итогам субботних матчей. "Зенит" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1), а занимающий второе место "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и потерял шансы догнать "Зенит".

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