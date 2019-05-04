Главный тренер ФК "Локомотив" Семин поздравил "Зенит" с чемпионством

В субботу "Локомотив" уступил на выезде "Арсеналу" со счетом 0:2. Московский клуб, ставший чемпионом России в прошлом сезоне, занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков после 27 матчей. Петербургский "Зенит", занимающий первое место в таблице, за три тура до конца первенства имеет в активе 58 очков. В случае равенства очков по итогам сезона клуб из Петербурга опередит "Локомотив" по результатам личных встреч (5:3, 1:1), таким образом, подопечные Семина потеряли шансы на победу в первенстве страны, а "Зенит" досрочно стал чемпионом.

"Арсенал" победил закономерно, соперник был более агрессивен и настойчив. Мы допустили элементарные ошибки, но "Арсенал" заставил их совершить. Тульская команда выиграла больше единоборств, отсюда и победа. Теперь можно только поздравить "Зенит" с чемпионством, Тула сегодня помогла "Зениту", - сказал Семин.

В следующем матче "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином", встреча пройдет 10 мая.