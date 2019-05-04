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Футбол в России

Главный тренер ФК "Локомотив" Семин поздравил "Зенит" с чемпионством

Он отметил, что тульский "Арсенал" по делу победил железнодорожников в матче 27-го тура

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом" поздравил петербургский "Зенит" с победой в первенстве страны. Слова специалиста приводит пресс-служба "Локомотива".

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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

В субботу "Локомотив" уступил на выезде "Арсеналу" со счетом 0:2. Московский клуб, ставший чемпионом России в прошлом сезоне, занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков после 27 матчей. Петербургский "Зенит", занимающий первое место в таблице, за три тура до конца первенства имеет в активе 58 очков. В случае равенства очков по итогам сезона клуб из Петербурга опередит "Локомотив" по результатам личных встреч (5:3, 1:1), таким образом, подопечные Семина потеряли шансы на победу в первенстве страны, а "Зенит" досрочно стал чемпионом.

"Арсенал" победил закономерно, соперник был более агрессивен и настойчив. Мы допустили элементарные ошибки, но "Арсенал" заставил их совершить. Тульская команда выиграла больше единоборств, отсюда и победа. Теперь можно только поздравить "Зенит" с чемпионством, Тула сегодня помогла "Зениту", - сказал Семин.

В следующем матче "Локомотив" сыграет дома с казанским "Рубином", встреча пройдет 10 мая.

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Российский футболСемин, Юрий Павлович
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