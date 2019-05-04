Сборная Чехии по хоккею обыграла шведов во втором матче домашнего этапа Евротура

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции со счетом 3:0 во втором матче заключительного этапа Евротура, который проходит в чешском городе Брно.

Сборная России по хоккею в сильнейшем составе проиграла финнам

В Европе иные правила. Сборная России по хоккею в сильнейшем составе проиграла финнам

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Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (8-я минута), Ондржей Палат (58) и Якуб Ворачек (59).

В общем зачете Евротура сборная России занимает первое место (19 очков), опережая по результатам личных встреч команду Финляндии. Команда Чехии идет третьей, Швеции - четвертой (по 14 очков).

В заключительном туре 5 мая команда Чехии встретится со сборной России (начало - 19:00 мск), а шведы сыграют с финнами.

Российские хоккеисты стали победителями двух первых этапов Евротура, которые прошли в Хельсинки и в Москве. На шведском этапе россияне стали вторыми, уступив первое место чехам.