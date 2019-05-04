В Европе иные правила. Сборная России по хоккею в сильнейшем составе проиграла финнам

БРНО /Чехия/, 4 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России уступили во втором матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19 - Чешских хоккейных игр - команде Финляндии со счетом 1:3. Все шайбы россияне, в составе которых первый матч перед чемпионатом мира провели хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, пропустили в меньшинстве. Как и в Стокгольме, где россияне уступили в вынесенном матче этапа шведам, арена в Брно была заполнена до отказа. Организаторы Чешских игр выпустили билеты на оба матча, чтобы зрители могли без проблем посмотреть на команды, в составе которых немало игроков из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В сборной России сейчас находится 14 энхаэловцев, включая таких звезд, как Овечкин, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата лиги Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский. Их зрители могли наблюдать еще до игры, когда те на улице разминались с мячом.

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Шведы привезли в Брно 16 игроков из-за океана, а у чешской команды таких в составе 10. Только два игрока из НХЛ приехало пока в сборную Финляндии, однако финны на этапе подготовки к чемпионату мира уже одержали две победы в двух матчах. Помимо игроков "Вашингтона", первый матч перед чемпионатом мира провел и защитник "Торонто" Никита Зайцев. Состав россиян был практически тот же, что и на тренировке в пятницу, место в воротах занял Александр Георгиев. Отсутствовал только защитник Богдан Киселевич, который вместе с другими игроками обороны Артемом Блажиевским и Ильей Любушкиным, а также форвардами Ильей Михеевым, Александром Кадейкиным и Александром Барабановым не был заявлен на матч. Все они также не выходили на лед накануне игры. "Такие удаления допускать нельзя" Как и в игре со шведами, с финнами россияне опять пропустили в меньшинстве, причем все три шайбы. Матч выявил для сборной России еще одну проблему, связанную с тем, что игроки из НХЛ не до конца адаптировались к трактовкам судей в Европе. Три раза арбитры выписывали штраф Кучерову, а в двух случаях сборная России пропустила. Всего команды получили по четыре малых штрафа в игре. "Ребятам надо привыкать к правилам IIHF [Международной федерации хоккея], эту тему нужно исключить. Здесь [в Европе] более чистый хоккей, он чище судится", - сказал после игры главный тренер сборной России Илья Воробьев. "Надо делать выводы, мы не имеем права допускать такие удаления", - сказал 36-летний капитан сборной.

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Как и на тренировке в пятницу, Овечкин вышел в субботу на лед в тройке с Кузнецовым и Евгением Дадоновым. Долгое время их звено ничего существенного у ворот Кевина Ланкинена создать не могло. Овечкину удалось все-таки забросить на последней минуте игры при счете 0:3, когда у россиян ворота покинул Георгиев. Оба вратаря были названы лучшими в своих командах по итогам встречи. Стоит отметить, что Воробьев в ходе игры не стал разбивать тройку Овечкина, хотя пару других звеньев он перетасовал. Он поменял местами Малкина и игравшего в своей тройке с краю Михаила Григоренко, который вместо Малкина сыграл на месте центрального нападающего с Кучеровым и Никитой Гусевым. Сборной России опять не удалось забить при игре в большинстве. В этот раз тренерский штаб при розыгрыше лишнего в одном сочетании выпустил на лед пять форвардов, причем Овечкин и Ковальчук находились при розыгрыше на синей линии. "Это один из вариантов. Сегодня мы не так много играли в большинстве, но в конце забили гол, хоть у них и вышел к тому времени уже пятый игрок. Будем использовать разные варианты", - отметил Ковальчук после матча. Примечательно, что на арене можно было найти баннер в честь капитана сборной. Положение в Евротуре Несмотря на второе поражение подряд, никаких поводов для пессимизма перед чемпионатом мира в Словакии тренерский штаб команды не видит. "Сейчас мы и "физикой" занялись. День за днем мы должны становиться лучше, к чемпионату мира должны быть уже совсем другими", - подчеркнул Воробьев.

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