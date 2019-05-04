Медведев поздравил ФК "Зенит" с победой в чемпионате России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Поздравление председатель правительства написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России", - написал Медведев.

"Зенит" в субботу в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" оторвался от "Локомотива" на девять очков и стал недосягаем для железнодорожников за счет личных встреч.