Венгры обыграли португальцев с первом матче группового этапа юношеского ЧЕ по футболу

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболисты юношеской сборной Венгрии (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:0 обыграли команду Португалии в первом туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Ирландии.

Сборная России с поражения от исландцев стартовала на юношеском ЧЕ по футболу

Единственный мяч забил Марк Кожновски (80-я минута).

В группе С также выступает сборная России, которая ранее в субботу уступила исландской команде со счетом 2:3. В турнирной таблице после первого тура лидируют сборные Исландии и Венгрии, набравшие по три очка.

В следующем матче сборная России встретится с португальцами 7 мая, венгры в этот же день сыграют с исландцами.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.