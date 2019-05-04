{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Венгры обыграли португальцев с первом матче группового этапа юношеского ЧЕ по футболу

Соперники сборной России по группе С сыграли со счетом 1:0

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболисты юношеской сборной Венгрии (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:0 обыграли команду Португалии в первом туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Ирландии.

На эту тему
Сборная России с поражения от исландцев стартовала на юношеском ЧЕ по футболу

Единственный мяч забил Марк Кожновски (80-я минута).

В группе С также выступает сборная России, которая ранее в субботу уступила исландской команде со счетом 2:3. В турнирной таблице после первого тура лидируют сборные Исландии и Венгрии, набравшие по три очка.

В следующем матче сборная России встретится с португальцами 7 мая, венгры в этот же день сыграют с исландцами.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.

Футбол в России
Дзюба поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку
Капитан команды отметил, что долго шел к этому чемпионству
Читать полностью