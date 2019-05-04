Ерохин: футболистам "Зенита" удалось стабильно пройти весь чемпионат России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" стал чемпионом страны, потому что показывал стабильную игру на протяжении всего сезона. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания чемпионата "Зенит" обеспечил себе чемпионство, так как оторвался от "Локомотива" на девять очков и имеет лучший баланс личных встреч.

"Были и сложные моменты, были моменты, когда вся команда сплачивалась. На протяжении всего сезона кто-то брал на себя роль лидера в определенные моменты. Это заслуга всей команды, невозможно никого выделить. Главное было - продержаться стабильно на такой длинной дистанции и добиться этого результата, нам это удалось", - отметил Ерохин.

Ерохин пропустил весеннюю часть чемпионата из-за травмы. В нынешнем первенстве 29-летний полузащитник провел 14 матчей и забил 5 мячей.

"Все какие-то личные переживания уходят на третий-четвертый план. Главное - результат команды, которого мы достигли, подарили праздник нашим болельщикам. Эмоции сейчас переполняют, ближайшие дни и празднования, думаю, будут все больше нас радовать, и мы будем осознавать то, что мы сделали", - заключил Ерохин.

"Зенит" в 28-м туре 12 мая примет московский ЦСКА. В рамках матча состоится церемония награждения петербургского клуба кубком победителя чемпионата России.