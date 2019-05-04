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Футбол в России

Дзюба поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку

Капитан команды отметил, что долго шел к этому чемпионству
Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Капитан петербургского "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил команду с чемпионством.

"До конца еще не осознал, что стал чемпионом, спасибо всем за поздравления, я всю карьеру шел к этому и безумно рад нашей победе. Спасибо всем за поддержку, поздравляю "Зенит" и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом, всех с чемпионством", - сказал в видеообращении в Instagram Дзюба, впервые ставший чемпионом России.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

По итогам субботних матчей чемпионата России "Зенит" гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Команда под руководством Сергея Семака в Грозном сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а идущий вторым московский "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и потерял математические шансы догнать петербуржцев.

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России по футболу (2007, 2010, 2012, 2015, 2019). На правах чемпиона страны "Зенит" в следующем сезоне выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

 

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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