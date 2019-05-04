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Футбол в России

Семак поздравил "Зенит" и болельщиков с победой в чемпионате России по футболу

Он впервые стал чемпионом страны в качестве главного тренера

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поздравил команду и болельщиков с победой в чемпионате России по футболу.

"Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить. С заслуженным чемпионством команду, клуб, наших болельщиков и наш прекрасный город", - написал 43-летний специалист в Instagram.

По итогам субботних матчей чемпионата России "Зенит" гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Команда Семака в Грозном сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а идущий вторым московский "Локомотив" в Туле проиграл "Арсеналу" (0:2) и потерял шансы догнать петербуржцев.

"Зенит" в пятый раз стал чемпионом России по футболу (2007, 2010, 2012, 2015, 2019). Семак впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист он становился обладателем золотых медалей национального первенства пять раз: в составе ЦСКА (2003), а также по два раза в составе казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2012). Также Семак становился чемпионом страны в качестве помощника главного тренера "Зенита" в 2015 году, когда команду тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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