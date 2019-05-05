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Форвард "Бостона" Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ

Чешский нападающий забросил две шайбы в матче с "Коламбусом"

ТАСС, 5 мая. Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В воскресенье "Бостон" на своей площадке победил "Коламбус" со счетом 4:3 и вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф лиги (3-2). Пастрняк отметился двумя заброшенными шайбами, одна из которых стала победной.

Второй звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Томаш Гертл, две шайбы которого помогли клубу дома победить "Колорадо" (2:1) в другой встрече 1/4 финала. "Сан-Хосе" вышел вперед в серии - 3-2.

Третьей звездой признан нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, набравший три очка (шайба + две передачи).

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