Капризов занимался в звене с Овечкиным и Кузнецовым на тренировке сборной России по хоккею

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Кирилл Капризов занимался на тренировке сборной России по хоккею в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч Евротура между сборными России и Чехии пройдет 5 мая, начало в 19:00 мск.

В тройке с Овечкиным и Кузнецовым в предыдущем матче с финнами (1:3) играл Евгений Дадонов. В воскресенье форвард тренировался в звене с Никитой Гусевым и Артемом Анисимовым. Форвард Евгений Малкин занимался в звене с Михаилом Григоренко и Никитой Кучеровым.

Вратарем сборной России в матче с чехами будет Андрей Василевский, запасным - Илья Сорокин. Также в игре не примут участие защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин и Иван Телегин.