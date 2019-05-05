Боксер Бетербиев заявил, что не испытывает удовлетворения от победы над Каладжичем

ТАСС, 5 мая. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев недоволен собой после победного поединка против американца Радивое Каладжича. Слова Бетербиева приводит портал Boxingscene.

Бой Бетербиева и Каладжича прошел в воскресенье в США и завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянин во второй раз защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года.

"Я недоволен тем, как выступил, - сказал Бетербиев. - Возможно, оппонент не дал мне возможность показать все, что я умею".

В послужном списке 34-летнего Бетербиева 14 побед (все нокаутом), ни одного поражения.