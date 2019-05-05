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Федор Емельяненко проведет переговоры с президентом Bellator о дальнейшей карьере

Последний бой россиянин провел 26 января

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко проведет переговоры с президентом организации Bellator Скоттом Кокером по поводу дальнейшей карьеры. Об этом россиянин заявил журналистам в воскресенье.

Ранее Емельяненко заявил, что пока не принял решения о дальнейшей карьере.

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"Я встречусь со Скоттом в Чикаго, мы поговорим. Но мы находимся в постоянном контакте, я благодарен организации за это", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 26 января проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Президент организации Скотт Кокер заявлял ТАСС, что хотел бы организовать прощальный поединок для 42-летнего спортсмена. Всего на счету Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко на данный момент также является председателем наблюдательного совета Союза ММА России.

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