Хохлов: футболисты "Динамо" в матче с ЦСКА допускали индивидуальные ошибки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" допускали индивидуальные ошибки при стандартных положениях у своих ворот в матче чемпионата России против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

В матче 27-го тура чемпионата России "Динамо" сыграло вничью с ЦСКА со счетом 2:2. Бело-голубые пропустили два гола после розыгрышей углового и штрафного.

"Живая игра получилась для зрителей, но результат не устраивает ни одну, ни другую команду. Действия при стандартах - это индивидуальные ошибки, кто-то не допрыгнул, кто-то где-то не добежал. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет. Мы в "Уфе" два мяча забили, сегодня пропустили", - сказал Хохлов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 45 очков, "Динамо" идет 12-м, в активе команды 30 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом" 12 мая, а подопечные Хохлова примут "Ростов" 10 мая.