ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. ЦСКА и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. На игре, которая состоялась на "ВЭБ-Арене", присутствовало 24 482 зрителя.

У хозяев мячи забили Яка Бийол (29-я минута) и Такума Нисимура (85), у "Динамо" голами отметились Мигель Кардозу (35) и Кирилл Панченко (43). 29-летний Панченко, выступавший за армейцев с 2014 по 2016 год, забил первый гол в ворота ЦСКА, всего против столичной команды нападающий провел шесть матчей за три клуба.

Команды провели 54-й очный матч в чемпионатах России. Клубы в 17-й раз сыграли вничью, на счету "Динамо" 20 побед, ЦСКА - 17. Команды в третий раз в истории чемпионатов России сыграли вничью со счетом 2:2. В предыдущий раз подобный счет был зафиксирован 8 мая 2011 года на "Арене-Химки", когда в составе "Динамо" отличились Андрей Воронин и Марко Ломич, а у ЦСКА - Сергей Игнашевич и Сейду Думбья.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 45 очков, "Динамо" идет 12-м, в активе команды 30 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом" 12 мая, а подопечные Дмитрия Хохлова примут на своем поле "Ростов" 10 мая.

Ход встречи

Матчу между ЦСКА и "Динамо" предшествовало множество активностей, посвященных скорому Дню Победы. На территории стадиона военный оркестр играл музыку времен ВОВ, а любой желающий мог за символическое пожертвование в один из благотворительных фондов получить значок "Красная гвоздика", который украшал форму обеих команд. Кроме того, перед стартовым свистком на арене прозвучала песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", а символический первый удар по мячу нанес участник Парада Победы 1945 года Василий Литовко.

Дружескую атмосферу отношений между столичными клубами подчеркнул красочный перфоманс, в котором были задействованы три из четырех трибун "ВЭБ-Арены" - они были окрашены в клубные цвета команд (красно-синие и бело-голубые), а на центральной трибуне был развернут баннер со строчками из песни "Городок" - "Здесь нет зависти и злости. Здесь без спроса ходят в гости".

Еще до стартового свистка главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был вынужден сделать замену в стартовом составе - на разминке повреждение получил недавно восстановившийся после тяжелой травмы защитник Виктор Васин, вместо него на поле вышел Георгий Щенников. Сама игра началась под ливнем в довольно высоком темпе, но опасных моментов долгое время не возникало. На исходе получаса игры армейцы открыли счет - полузащитник Бийол головой пробил под перекладину, не оставив шансов вратарю "Динамо" и сборной России Антону Шунину. Для ЦСКА этот мяч стал всего третьим в чемпионате, забитым после углового удара.

Хозяева поля недолго вели в счете, уже через пять минут бело-голубым удалась контратака, которую точным ударом завершил Мигел Кардозу. А уже перед самым перерывом "Динамо" вышло вперед. Автор гола Панченко демонстративно не стал радоваться голу в ворота бывшего клуба, в молодежной школе которого он занимался, а за основной состав выступал с 2014-го по 2016-й, став чемпионом страны в сезоне-2015/16.

После перерыва ЦСКА начал действовать активнее и мог еще раз отличиться после углового, но Шунин справился с ударом Хердура Магнуссона. "Динамо" еще больше сосредоточившееся на контратаках, упустило несколько возможностей наказать соперников за ошибки в обороне, но не преуспело в этом. Армейцы могли сравнять счет, но Шунин справился с обводящим ударом в нижний угол Федора Чалова. Под возобновившимися дождем гости продолжили максимально концентрированно играть в обороне, позволяя ЦСКА угрожать своим воротам в основном со "стандартов" и подач с флангов.

В концовке встречи красно-синие перешли на игру в три нападающих (на подмогу Чалову вышли Абель Эрнандес и Нисимура), что в концовке и принесло плоды - японец головой замкнул подачу со штрафного. На последних минутах "Динамо" вновь вышло вперед, но гол команды Хохлова был отменен из-за офсайда.