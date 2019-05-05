Футболисты ЦСКА Васин и Сигурдссон не сыграли с "Динамо" из-за травм

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и защитник Виктор Васин не приняли участия в матче с "Динамо" из-за травм. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2.

"У Васина травма, вчера он говорил, что сыграет, мы рассчитывали на него. После того, как он много пропустил, ему сложно. Сигурдссону также травма не позволила сегодня сыграть", - пояснил Гончаренко.

"Когда пропускаешь два мяча, сложно рассчитывать на победу. Статистика наших пропущенных мячей критическая, мы пропускаем много быстрых атак, делаем простые ошибки. Отдаем очень много сил, чтобы исправить ситуацию в атаке, наверное, сегодня по созданным моментам были ближе к победе. Действуем не очень рационально, где надо придержать мяч, мы его отдаем, но мы отыгрались, это уже неплохо", - добавил Гончаренко.

Главный тренер ЦСКА также отметил ошибку защитника Кирилла Набабкина в эпизоде с первым пропущенным мячом. "Первый гол - достаточно простая ошибка Набабкина. Не имеет права такой опытный игрок допускать такой ляп, это не поддается никакому анализу", - заключил Гончаренко.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 45 очков. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с "Зенитом" 12 мая.