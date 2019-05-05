Панченко: футболисты "Динамо" упустили два очка в матче чемпионата России с ЦСКА

Встреча между ЦСКА и "Динамо" прошла в воскресенье на "ВЭБ-Арене" и завершилась со счетом 2:2. армейцы сравняли счет за пять минут до конца встречи. Панченко стал автором одного из забитых мячей в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год.

"Обидно пропускать в концовке, настраивались сегодня на победу. Вся команда хорошо работала, много перестраивались, бегали, хорошо атаковали и забили два мяча, но этого не хватило для победы. Мы хорошо готовы физически, но в таком темпе, как сегодня, всю игру провести сложно, может быть, в конце где-то силенок не хватило. Если судить по ходу матча, наверное, ничья - упущенные очки", - отметил Панченко.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 45 очков, "Динамо" идет 12-м, в активе команды 30 очков. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом" 12 мая, а подопечные Дмитрия Хохлова примут на своем поле "Ростов" 10 мая.