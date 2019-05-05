Российские хоккеисты обыграли чехов в заключительном матче Евротура

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1 в последнем матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12-я минута), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35), у чехов отличился Михал Ржепик (16). Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Чешских хоккейных игр с пять очками (два гола + три результативные передачи), и нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин были признаны лучшими игроками встречи.
Этот матч стал для команд последним перед чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе B с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Ранее в воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1. Этот результат обеспечил сборной России досрочную победу в Евротуре сезона-2018/19. Российская команда набрала в итоге 22 очка, у финнов в активе 19 очков, у шведов - 17, у чехов - 14.
В турнирной таблице чешского этапа Евротура победу одержала команда Швеции, набравшая шесть очков, столько же набрала сборная Финляндии, россияне стали третьими, чехи - четвертыми (по три очка). Ранее сборная России потерпела два поражения, проиграв шведам (4:6) в вынесенном матче в Стокгольме, а также уступив финнам (1:3).
Изменения в звеньях
В день игры сборная России провела тренировку, по итогам которой стали понятны сочетания, в которых команда сыграет с чехами. В тройку к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову тренеры вместо Евгения Дадонова поставили Кирилла Капризова, а Михаил Григоренко оказался в звене с Евгением Малкиным и Никитой Кучеровым. В воротах сыграл Андрей Василевский, а лучший игрок субботней встречи с финнами вратарь Александр Георгиев не был заявлен на игру.
В матче приняли участие сразу четыре игрока клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" - Овечкин, Кузнецов, Орлов и Яшкин. На этап Евротура в состав был включен и еще один игрок "Кэпиталз" Якуб Врана, однако он, как рассказал ТАСС генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед, выйдет на лед только в матчах чемпионата мира. "Это парень, которого мы знаем, нам не нужно его проверять после стольких матчей, которые он провел", - сказал Недвед.
Если в день вчерашнего матча с финнами стояло солнце, а игроки сборной России разминались на улице, то в воскресенье уже значительно похолодало, разминку же перенесли в подтрибунное помещение. Однако российским хоккеистам в полной мере не удалось размяться с мячом - представитель организаторов турнира указал им на то, что они могут повредить низкий потолок.
Первая победа
Как и в субботу на матче с финнами, "ДРФГ-Арена", вмещающая 7,7 тыс. человек, собрала аншлаг. При объявлении составов публика словно нехотя приветствовала объявление Овечкина, овациями же она взорвалась при упоминании Мартина Затовича, выступающего за местную "Комету". Подопечные Ильи Воробьева смогли полностью ощутить на себе давление трибун чужой небольшой арены, особенно при удачных действиях чехов или при спорных эпизодах.
Возможно, многим игрокам НХЛ пришлось привыкать и к этому - в начале матча чехи, подгоняемые трибунами, почти заперли россиян в зоне ворот Василевского. Позднее игра выровнялась, но россияне долгое время не могли создать опасные моменты. Но уже на 12-й минуте оказавшийся справа Овечкин отдал передачу Капризову, который открыл счет броском с неудобной руки.
Чехи позднее сравняли счет, продавив оборону россиян перед воротами. Второй же период получился у россиян более удачным. Во-первых, им удалось после неудачной игры в большинстве выйти вперед - передача Артема Анисимова нашла недавно отбывшего штраф Кузнецова, который уверенно реализовал выход один на один.
Но важнее, что в игре звеньев Малкина и Кузнецова начала появляться необходимая командная "химия", а также сыграли клубные взаимодействия. Овечкин прекрасным пасом через всю среднюю зону нашел Кузнецова, который зашел в зону соперника, а затем передачей от борта нашел клюшку Орлова, отправившего шайбу в одно касание под перекладину ворот голкипера "Автомобилиста" Якуба Коваржа, в результате чего счет стал 3:1. Местами неплохо получалось комбинировать и у Малкина с Кучеровым.
Третий период был менее богатым на события. В концовке встречи хозяева площадки сменили вратаря на шестого полевого игрока, чем воспользовался Кузнецов, забросив свою вторую шайбу за две минуты до конца матча. Сборная России одержала свою первую победу на чешском этапе Евротура. Следующим матчем российской команды станет стартовая игра чемпионата мира против сборной Норвегии, которая состоится 10 мая.