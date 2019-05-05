Российские хоккеисты обыграли чехов в заключительном матче Евротура

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1 в последнем матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходит в чешском городе Брно. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (12-я минута), Евгений Кузнецов (28, 58) и Дмитрий Орлов (35), у чехов отличился Михал Ржепик (16). Кузнецов, ставший лучшим бомбардиром Чешских хоккейных игр с пять очками (два гола + три результативные передачи), и нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин были признаны лучшими игроками встречи.

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Этот матч стал для команд последним перед чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии. Сборная России сыграет в группе B с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Ранее в воскресенье сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1. Этот результат обеспечил сборной России досрочную победу в Евротуре сезона-2018/19. Российская команда набрала в итоге 22 очка, у финнов в активе 19 очков, у шведов - 17, у чехов - 14. В турнирной таблице чешского этапа Евротура победу одержала команда Швеции, набравшая шесть очков, столько же набрала сборная Финляндии, россияне стали третьими, чехи - четвертыми (по три очка). Ранее сборная России потерпела два поражения, проиграв шведам (4:6) в вынесенном матче в Стокгольме, а также уступив финнам (1:3). Изменения в звеньях В день игры сборная России провела тренировку, по итогам которой стали понятны сочетания, в которых команда сыграет с чехами. В тройку к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову тренеры вместо Евгения Дадонова поставили Кирилла Капризова, а Михаил Григоренко оказался в звене с Евгением Малкиным и Никитой Кучеровым. В воротах сыграл Андрей Василевский, а лучший игрок субботней встречи с финнами вратарь Александр Георгиев не был заявлен на игру.

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