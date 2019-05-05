Вылет сборной России по хоккею из Брно в Москву задерживается на один час

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Вылет сборной России по хоккею из Чехии в Москву задерживается примерно на один час. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Российские хоккеисты должны были вылететь сразу после заключительного матча Евротура в Брно в рамках Чешских хоккейных игр. В воскресенье россияне обыграли команду Чехии со счетом 4:1. Самолет с командой прилетит в столичный аэропорт Шереметьево.

"Вылет сборной России из Брно задерживается примерно на час", - сообщили в ФХР.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. В медицинских службах ТАСС сообщили, что в результате происшествия погибли 13 человек, шестеро пострадали. Пресс-служба аэропорта сообщила, что после ЧП с самолетом аэропорт работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.