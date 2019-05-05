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Сборные по хоккею

Кузнецов: сборная России по хоккею выполнила установку тренеров в матче с чехами

Российская команда выиграла в последнем матче Евротура со счетом 4:1, Кузнецов отметился двумя заброшенными шайбами

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты выполнили установку тренерского штаба в заключительном матче Евротура с командой Чехии. Об этом журналистам рассказал нападающий россиян Евгений Кузнецов.

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Сборная России обыграла чехов со счетом 4:1, Кузнецов стал автором двух шайб.

"Это был довольно важный матч для нас матч, две первые игры на Евротуре получились неудачными, особенно с финнами (россияне уступили со счетом 1:3 - прим. ТАСС). Сегодня большую часть игры мы делали то, что нам говорили тренеры, считаю, что мы задачу на игру выполнили, - сказал Кузнецов. - Самое главное, что мы помогали защитникам, работали под них, поэтому вторая и третья передачи проходили".

Кузнецов прокомментировал свою передачу Дмитрию Орлову, который забил один из голов. "Когда нормальную передачу отдаешь, она не проходит. А когда шайба прыгает через коньки, то проходит", - сказал он.

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