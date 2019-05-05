Кузнецов: сборная России по хоккею выполнила установку тренеров в матче с чехами

Сборная России обыграла чехов со счетом 4:1, Кузнецов стал автором двух шайб.

"Это был довольно важный матч для нас матч, две первые игры на Евротуре получились неудачными, особенно с финнами (россияне уступили со счетом 1:3 - прим. ТАСС). Сегодня большую часть игры мы делали то, что нам говорили тренеры, считаю, что мы задачу на игру выполнили, - сказал Кузнецов. - Самое главное, что мы помогали защитникам, работали под них, поэтому вторая и третья передачи проходили".

Кузнецов прокомментировал свою передачу Дмитрию Орлову, который забил один из голов. "Когда нормальную передачу отдаешь, она не проходит. А когда шайба прыгает через коньки, то проходит", - сказал он.