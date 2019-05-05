Эксперт: хоккеисты "Вашингтона" хорошо сыгрались с Капризовым в сборной России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тройка Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Кирилла Капризова хорошо смотрелась в матче Евротура с чехами. Таким мнением поделился с ТАСС после игры призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.

Сборная России в воскресенье победила чехов в заключительном матче Евротура со счетом 4:1. Кузнецов набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи), Овечкин - 3 (0+3), Капризов - 2 (1+1). Овечкин и Кузнецов выступают за клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", Капризов представляет московский ЦСКА.

"В третьем матче сборная добавила в дисциплине, было меньше удалений, здорово, что в этот раз реализовали свои моменты. Приезд Орлова, Кузнецова, Овечкина усилил сборную, они классные хоккеисты и очень здорово сегодня сыграли, также с ними в звене хорошо сыгрался Капризов. Будем ждать такой же игры и на чемпионате мира", - сказал Яшин.

Сборная России на Чешских играх, помимо победы над хозяевами, уступила шведам (4:6) и финнам (1:3). "Сложно судить по Евротуру о подготовке сборной к чемпионату мира. Результат сегодня есть, значит подготовились. Чемпионат мира все покажет", - добавил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 10-26 мая в Словакии.