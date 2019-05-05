Хоккеист Орлов назвал свой гол в ворота чехов на Евротуре импровизацией

БРНО /Чехия/, 5 мая. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов назвал свою шайбу в ворота чехов импровизацией. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне обыграли чехов в заключительном матче Евротура со счетом 4:1. Орлов забросил шайбу после разрезающей передачи от Евгения Кузнецова.

"Я пытался открыться за спину игрока соперника. Кузя, мастер подкидок и пасов, дал передачу от борта, мне оставалось только попасть в ворота, что я и сделал, - сказал Орлов. - Это не наигранная комбинация, а импровизация. В хоккее все стараются открываться, создавать преимущество в атаке, так получилось, что я открылся для этой передачи".

Сборная России постаралась перед чемпионатом мира найти свою игру, рассказал Орлов. "Сегодня наша система работала лучше, меньше потерь было. Команда уже улыбается, можно расслабиться. Сейчас до чемпионата мира игр уже нет, надо отдохнуть, восстановиться и настраиваться на серьезный турнир", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.