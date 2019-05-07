Егоров: арбитр должен был удалить футболиста "Урала" Бумаля в игре со "Спартаком"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Главный арбитр матча 27-го тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и московским "Спартаком" Кирилл Левников должен был показать красную карточку полузащитнику екатеринбургского клуба Петрусу Бумалю. Об этом на пресс-конференции по итогам тура заявил во вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

В субботнем матче чемпионата России "Урал" - "Спартак" (0:1) на 56-й минуте Бумаль ударил головой в лицо полузащитника "Спартака" Лукаса Фернандо, Левников показал игроку желтую карточку.

"Арбитр должен был в этой ситуации показать прямую красную карточку. Другого мнения быть не может, арбитр допустил ошибку", - сказал Егоров.

Также Егоров подтвердил, что судья Владимир Москалев допустил ошибку, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" в матче против "Рубина" (0:2). 11-метровый, назначенный в ворота оренбуржцев, реализовал Дмитрий Полоз - его удар стал вторым результативным в этой игре.

"Не должно было быть пенальти в матче "Рубин" - "Оренбург". Удар был слишком сильным, ему [Москалеву] показалось, что мяч попал в руку [Михаилу Сивакову], и это арбитра смутило", - признал он.