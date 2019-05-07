Сборная России по самбо выступит на Европейских играх сильнейшим составом

Капитаном команды станет семикратный чемпион мира Артем Осипенко (свыше 100 кг), также в составе сборной выступят шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов (до 100 кг), двукратный чемпион мира Никита Клецков (68 кг), чемпионы мира Андрей Кубарьков (52 кг), Саян Хертек (57 кг), Станислав Скрябин (74 кг), Сергей Рябов (90 кг) и другие.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная России по самбо будет представлена на II Европейских играх в Минске сильнейшим составом и нацелена на первое место в общекомандном зачете. Об этом ТАСС рассказал во вторник после обнародования состава главный тренер команды Дмитрий Трошкин.

"На Европейских играх нашу сборную представят лучшие из лучших, поскольку эти соревнования для самбистов являются очень серьезным и престижным стартом. Для нас включение самбо в программу таких мультиспортивных соревнований - большая победа национального вида спорта", - подчеркнул Трошкин.

"Команда нацелена на самые высокие результаты, но конкуренция в Минске нас ждет просто сумасшедшая. На чемпионатах Европы самбистам бороться куда сложнее, чем на чемпионатах мира - все страны-конкуренты в нашем виде спорта здесь, в Европе, каждая встреча на Евроиграх может оказаться решающей", - сказал Трошкин.

На Европейских играх 2015 года в Баку российская команда завоевала восемь наград, пять из которых - золотые. Соревнования проводились в четырех весовых категориях у мужчин и женщин. Чемпионами Европейских игр - 2015 стали Амерген Аткунов (до 57 кг), Черноскулов (до 90 кг) и Осипенко. Еще два золота завоевали Анна Харитонова (до 52 кг) и Яна Костенко (до 60 кг).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, соревнования по самбо состоятся 22-23 июня.