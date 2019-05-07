КХЛ оставила без изменений структуру проведения регулярного чемпионата в будущем сезоне

ТАСС, 7 мая. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно утвердило структуру проведения регулярного чемпионата лиги сезона-2019/20, лига не стала вносить изменений по сравнению с сезоном-2018/19. Об этом во вторник сообщает пресс-служба КХЛ.

В следующем регулярном сезоне КХЛ каждая команда проведет по одной игре на домашней площадке и в гостях со всеми клубами лиги. Дополнительно все команды проведут 14 матчей (по семь встреч дома и на выезде) внутри своих конференций. Всего в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 команды проведут по 62 матча - 31 на домашней площадке, 31 - в гостях.

Помимо этого, был утвержден состав конференций и дивизионов, в которых не оказалось изменений по отношению к прошлому сезону.

В регулярном сезоне КХЛ участвуют 25 команд, 12 из которых играют в Западной конференции, 13 - в Восточной. На данный момент в КХЛ существуют четыре дивизиона - Боброва и Тарасова (Западная конференция), Харламова и Чернышева (Восточная). Презентация календаря КХЛ на следующий сезон состоится 4 июля.