Воробьев: для победы на ЧМ по хоккею нужно создать рабочий коллектив

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Тренерскому штабу сборной России по хоккею нужно создать рабочий коллектив, чтобы выиграть золото турнира. Такое мнение журналистам в среду высказал главный тренер сборной Илья Воробьев.

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В среду в подмосковном Новогорске прошла презентация состава национальной сборной на предстоящее мировое первенство.

"В процессе подготовки мы сыграли семь игр, провели хороший тренировочный цикл и на льду, и на земле. Сейчас мы смотрим только вперед, нам нужно создать рабочий коллектив, потому что не таланты выигрывают, а команда", - заявил Воробьев.

В предварительный состав команды на предстоящий турнир вошли 27 хоккеистов. "Почему 10 защитников? Взяли, чтобы у нас был запас, если что-то случится. Двое запасных взяли на турнир, потому что бывают разные случаи, разные травмы, дай бог, чтобы все были здоровы, мы же не в шахматы играем", - добавил тренер.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.