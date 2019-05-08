Команда мечты — не гарантия победы. Как звездные сборные России выступали на ЧМ по хоккею

Сборная России едет на чемпионат мира в Братиславе и Кошице в ранге одного из главных фаворитов. Команда начнет турнир как минимум с 14 игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является рекордом. Отчасти это объясняется тем, что предстоящее мировое первенство будет самым поздним в истории и пройдет с 10 по 26 мая. К моменту начала турнира в розыгрыше Кубка Стэнли останутся только четыре сильнейшие команды. Федерации хоккея России (ФХР) удалось пригласить в национальную команду всех сильнейших, выступающих за океаном, за исключением тех, у кого летом истекают контракты с клубами. По информации ТАСС, защитник "Филадельфии" Иван Проворов изъявлял большое желание помочь национальной команде в Словакии, но не успел подписать с клубом новое соглашение. Не имеют контрактов на следующий сезон нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский из "Коламбуса". История знает примеры, когда хоккеисты без контракта приезжали на чемпионат мира и получали серьезные травмы, после чего не могли подписать выгодное соглашение. Ярким примером является Андрей Николишин, который в первом матче чемпионата мира 1997 года порвал крестообразные связки и не смог заключить хорошее соглашение с "Вашингтоном", попутно пропустив Олимпиаду 1998 года в Нагано. На чемпионате мира 2003 года без контракта рискнул сыграть за сборную Павел Дацюк. На турнире в Финляндии он был лучшим в составе российской сборной (1 заброшенная шайба + 4 голевые передачи), которая дошла лишь до четвертьфинала.

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Потерю Бобровского и Панарина для нынешнего состава национальной команды нельзя назвать очень серьезной. Россияне обладают лучшей вратарской бригадой на турнире. Первым номером будет претендент на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона Андрей Василевский из "Тампы". Его сменщиком, скорее всего, станет Александр Георгиев из "Рейнджерс", а в качестве третьего вратаря заявлен самый ценный игрок плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армеец Илья Сорокин. На позиции левого крайнего нападающего Панарина будут действовать Александр Овечкин, Никита Гусев и Илья Ковальчук, на противоположном фланге — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров. Выступят в Братиславе и сильнейшие российские центральные нападающие — Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и Артем Анисимов. Даже с Михаилом Сергачевым ("Тампа"), Дмитрием Орловым ("Вашингтон") и Никитой Зайцевым ("Торонто") наиболее уязвимым местом российской команды остается оборона. Помимо Проворова не поможет сборной игрок "Колорадо" Никита Задоров, который продолжает выступление в Кубке Стэнли. У россиянина летом также истекает контракт с клубом. В матчах заключительного этапа Евротура российская сборная потерпела два поражения — от шведов (4:6) и финнов (1:3) и переиграла чехов (4:1). Неуверенно действовала пара защитников СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин. Богдан Киселевич, не игравший с января, тоже находится не в оптимальной форме. Из российских хоккеистов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, кроме Задорова, продолжают борьбу нападающие Андрей Свечников ("Каролина"), Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — "Сент-Луис"), а также вратарь Семен Варламов ("Колорадо"). Провал в Санкт-Петербурге Большое представительство игроков из-за океана не всегда помогало национальной команде. На домашнем турнире в 2000 году под руководством Александра Якушева сборная провалилась. К тому моменту россияне не побеждали на чемпионатах мира с 1993 года, и прервать эту серию неудач планировалось в Санкт-Петербурге. Для решения задачи в состав команды были привлечены звезды НХЛ — защитники Дмитрий Миронов, Игорь Кравчук, Алексей Житник, Сергей Гончар и нападающие Валерий Каменский, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко и Павел Буре. Таким количеством звезд не могла похвастаться ни одна сборная. В первом матче российская команда разгромила французов со счетом 8:1, хет-трик на свой счет записал Максим Сушинский. Во втором туре подопечные Якушева проиграли американцам (0:3). Неудача не казалась фатальной, но в заключительной встрече первого группового этапа последовало сенсационное поражение от швейцарцев (2:3). В двух стартовых матчах второго группового этапа россияне умудрились проиграть командам Латвии (2:3) и Белоруссии (0:1). К последнему туру хозяева чемпионата мира лишились всех шансов на выход в четвертьфинал. В заключительной встрече турнира 9 мая сборной России удалось хлопнуть дверью и обыграть шведов (4:2). Лучшим игроком россиян на том турнире стал Буре (4+1), для которого этот чемпионат мира оказался первым и последним в форме сборной России. В Санкт-Петербурге у Якушева был набор звезд, которые не показали командной игры и взаимодействия. Порядок соперников раз за разом бил класс россиян. После турнира большинство аналитиков сошлись во мнении, что сборной России не хватило игроков, выполняющих черновую работу, коллектив сгубило большое количество звездных имен.

Описание Капитан сборной России по хоккею Павел Буре, 2000 год © Алексей Панов/ТАСС

В 2005 году в НХЛ случился локаут, из-за которого в чемпионате мира могли принять участие все желающие. Сборная России хоть и обладала сильным подбором игроков, но не считалась главным фаворитом турнира, так как у всех основных соперников тоже подобрались классные исполнители. В состав россиян вошли Андрей Марков, Александр Карповцев, Дмитрий Калинин, Павел Дацюк, Максим Афиногенов, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Александр Семин и Виктор Козлов. Тренировал команду Владимир Крикунов, возглавлявший московское "Динамо", которое стало чемпионом страны. Крикунову удалось успешно использовать в одной тройке 18-летнего Малкина и 19-летнего Овечкина. На турнире в Австрии будущие звезды НХЛ играли в звене с Афиногеновым. Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал с первого места, не потерпев на предварительных этапах ни одного поражения. Сборная России сыграла вничью с командами Словакии и Швейцарии (оба раза 3:3) и переиграла будущих чемпионов мира чехов (2:1), в составе которых блистал Яромир Ягр, а оборону цементировали Марек Жидлицки и Томаш Каберле. Также были одержаны штатные победы над австрийцами (4:2), белорусами (2:0) и казахстанцами (3:1). В четвертьфинале россияне продемонстрировали характер в матче с сильной финской командой. Уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3, сборная России сумела свести основное и дополнительное время матча к ничьей, а в серии буллитов одержать победу. Едва не удалось совершить чудо и в полуфинале с канадцами, у которых великолепно играли Рик Нэш, Дэни Хитли и Джо Торнтон. Подопечные Крикунова уступали со счетом 0:4, но во второй половине встречи сумели переломить ход матча и забросить три безответные шайбы. На большее российских хоккеистов не хватило, игра завершилась со счетом 3:4. В матче за третье место были уверенно переиграны шведы (6:3), а Ковалев стал лучшим нападающим турнира. Обидное поражение дома и реванш в Канаде Спустя два года после чемпионата мира в Австрии первенство планеты снова проходило в России, матчи принимали Москва и Мытищи. В состав команды под руководством Вячеслава Быкова вошли семь игроков из Национальной хоккейной лиги, пять из которых являлись суперзвездами. Защитники Марков и Гончар, нападающие Овечкин, Малкин, Ковальчук, Александр Радулов и Александр Фролов. Перед полуфиналом ряды пополнил форвард Сергей Брылин. Овечкин провел один из худших своих турниров за сборную, набрав 3 (1+2) очка в 8 матчах. По ходу чемпионата он был переведен в четвертое звено. Несмотря на это, сборная России на протяжении всего турнира показывала яркую игру и забросила больше всех шайб (43) при 14 пропущенных. Команда Быкова одержала 8 побед в 9 матчах, в том числе дважды переиграв шведов (4:2, 3:1) и по разу финнов (5:4) и чехов (4:0). В полуфинальном матче со сборной Финляндии россияне имели большое игровое преимущество, но пробить вратаря Кари Лехтонена смогли лишь однажды. Ошибка Овечкина на синей линии позволила финнам сравнять счет, а в овертайме едва ли не единственная ошибка голкипера Александра Еременко поставила крест на надеждах россиян на золото. Желаемого результата достичь не удалось, но домашний турнир подарил российским болельщикам массу положительных эмоций от игры сборной и большие надежды на светлое будущее. Чемпионат мира 2008 года был знаменателен тем, что проходил в год столетия с момента основания Международной федерации хоккея (IIHF), а впервые в истории хозяевами турнира стали родоначальники игры — канадцы. Матчи проходили в Квебеке и Галифаксе.

Перед началом турнира сборные России и Канады являлись основными претендентами на титул. Состав российской команды представлял собой сплав из лучших хоккеистов чемпионата страны и Национальной хоккейной лиги. Смогли приехать такие игроки, как защитники Дмитрий Калинин и Денис Гребешков, нападающие Афиногенов, Ковальчук, Радулов, а также ударное звено "Вашингтона" на тот момент: Сергей Федоров — Александр Семин — Александр Овечкин. К началу второго группового этапа сборная России получила серьезное подкрепление из НХЛ в лице защитников Андрея Маркова и Федора Тютина, а также вратаря Евгения Набокова. Канадцы же на домашний чемпионат мира смогли собрать почти всех сильнейших хоккеистов, завершивших борьбу за Кубок Стэнли, в том числе и шесть будущих олимпийских чемпионов Ванкувера — Рика Нэша, Эрика Стаала, Данкана Кита, Дэни Хитли, Джонатана Тэйвза и Райана Гецлафа. Сборные России и Канады предсказуемо уверенно дошли до финала, не проиграв ни одной встречи. В полуфинале россияне взяли убедительный реванш у финнов (4:0) за поражение на домашнем чемпионате, а канадцы в тяжелом матче переиграли шведов (5:4). По ходу финала хозяева площадки вели в счете 3:1 и 4:2, но в третьем периоде благодаря голам Алексея Терещенко и Ковальчука российские хоккеисты перевели встречу в овертайм. В дополнительное время Нэш выбросил шайбу за пределы площадки, за что справедливо был наказан удалением. Большинство реализовал Ковальчук. Две шайбы Ильи в финале стали первыми для него на том турнире. Так сборная России одержала самую яркую победу в своей истории и спустя 15 лет вернула себе титул чемпиона мира. Овечкин, Федоров и Семин на троих набрали 37 очков. Доминирование Малкина и очередная неудача в России На чемпионате мира 2010 года перед российской командой стояла задача реабилитироваться за провал на Олимпиаде (поражение в 1/4 финала от канадцев со счетом 3:7). После Игр в Ванкувере ведущие сборные привезли на мировое первенство в Германию составы далекие от оптимальных. За Россию же выступали все сильнейшие из доступных игроков. Турнир начали Дмитрий Куликов, Денис Гребешков, Николай Кулемин, Артем Анисимов, Афиногенов, Овечкин, Семин и Ковальчук. После вылета "Детройта" и "Питтсбурга" к команде присоединились Дацюк, Малкин и Гончар. Выход в финал трудно назвать провальным результатом, но и к успеху отнести нельзя. Российская команда считалась явным фаворитом турнира. На предварительных этапах россияне не потеряли ни одного очка, а в четвертьфинале обыграли канадцев (5:2), в составе которых из олимпийских чемпионов Ванкувера значился только Кори Перри. В полуфинале команда Быкова с большим трудом одолела хозяев чемпионата немцев (2:1). Сборная России уступала по ходу встречи, а решающую шайбу Дацюк забросил менее чем за две минуты до окончания основного времени. В финале российские хоккеисты имели большое территориальное преимущество над чехами, но в завершающей стадии действовали беззубо и прямолинейно. Чешская команда своими шансами воспользовалась и победила со счетом 2:1.

Описание Александр Овечкин и Евгений Малкин с кубком мира, 2012 год © Валерий Шарифулин/ТАСС

Хорошие команды у сборной России подбирались на чемпионатах мира 2012 года в Швеции и Финляндии и 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. На турнире в скандинавских странах под руководством Зинэтулы Билялетдинова за сборную России выступали Малкин, Дацюк, Овечкин и Семин. Чемпионат прошел под знаком доминирования Малкина, который в 10 играх набрал 19 (11+8) очков. Сборная России уверенно одержала 10 побед в 10 матчах, переиграв в том числе шведов (7:3), чехов (2:0), в полуфинале финнов (6:2), а в финале словаков (6:2), которые на стадии 1/4 финала сенсационно выбили сборную Канады (4:3). Домашний турнир 2016 года сложился куда хуже. С первых игр за сборную России выступали Бобровский, Панарин, Дацюк и Вячеслав Войнов. Уже в стартовой встрече команда под руководством Олега Знарка проиграла чехам (0:3). По ходу группового турнира в расположение сборной прибыли Овечкин, Кузнецов и Орлов, после чего игра преобразилась. Россияне одержали победы в оставшихся матчах предварительного этапа, а в четвертьфинале переиграли немцев (4:1). Но в полуфинале турнира российская сборная ничего не сумела противопоставить финнам (1:3). В матче за бронзу были разгромлены американцы (7:2). Справится ли Воробьев с давлением На предстоящем турнире тренерскому штабу сборной России во главе с Ильей Воробьевым предстоит сделать из команды звезд команду-звезду. У его предшественников это получалось с переменным успехом. Для Воробьева чемпионат мира в Словакии станет вторым в роли главного тренера национальной команды. На прошлогоднем первенстве в его распоряжении не было звезд первой величины, а потому вылет в четвертьфинале от канадцев (4:5 в овертайме) при неплохой игре не был воспринят как провал. Оправдать статус фаворита россиянам будет непросто. Едва ли не сильнейшую и самую сбалансированную сборную в истории в Словакию везут американцы, во главе с капитаном, самым ценным игроком предыдущего чемпионата мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли Патриком Кейном. Линия нападения канадцев едва ли уступает по именам российским хоккеистам, а чемпионы двух последних мировых первенств шведы, как всегда, выделяются сильными игроками обороны. Сборная Финляндии сделала ставку на игроков из местного чемпионата, поэтому на медали будет претендовать едва ли.

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