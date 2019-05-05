Евротур не главное. Сборная России по хоккею победила в последнем матче перед ЧМ

БРНО /Чехия/, 6 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в заключительном матче Евротура обыграли команду Чехии со счетом 4:1. В этой встрече стали видны очертания той игры, которую ждут от россиян болельщики на предстоящем чемпионате мира. Сборная России гарантировала победу в Евротуре еще до начала матча с чехами, это произошло после того, как финны проиграли шведам (1:2). Перед заключительными играми у сборных России и Финляндии было равное количество очков, но за счет преимущества в личных встречах подопечные Ильи Воробьева находились выше в турнирной таблице. Сборная России в восьмой раз стала победителем Евротура, по этому показателю команда уступает только финнам, которые девять раз выигрывали турнир. Заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры - стал генеральной репетицией чемпионата мира для сильнейших команд Европы. Предстоящий турнир в Словакии из-за позднего начала должен стать одним из сильнейших за последнее время из-за приезда большого количества игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир в Брно, победителем которого стала команда Швеции, это подтвердил - зрители в составах команд увидели целый ряд звездных игроков из-за океана. Состав на ЧМ почти определен Состав сборной России на Чешских хоккейных играх был близок к тому, который сыграет на чемпионате мира. В расположении команды на турнире было 14 игроков из НХЛ, до старта мирового первенства тренерский штаб национальной команды ожидает приезда еще одного игрока из-за океана.

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Вызов могут получить, в частности, защитники Владислав Гавриков ("Коламбус") и Никита Задоров ("Колорадо"). Их клубы уступают в сериях второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 2-3 и уже в ночь на 7 мая могут завершить выступление в розыгрыше Кубка Стэнли. Вариант с Гавриковым очень серьезно рассматривается Федерацией хоккея России, несмотря на то, что защитник провел всего один матч в плей-офф за "Коламбус", в который он перешел 13 апреля. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА, главным тренером которого является Воробьев, поэтому его потенциал хорошо известен штабу национальной сборной. Из российских хоккеистов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли также продолжают борьбу форвард Артемий Панарин, вратарь Сергей Бобровский (оба - "Коламбус"), форварды Александр Радулов, Валерий Ничушкин, Денис Гурьянов и вратарь Антон Худобин (все - "Даллас"), голкипер "Колорадо" Семен Варламов, форварды "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. В составе уже вышедшей в полуфинал плей-офф НХЛ "Каролины" выступает нападающий Андрей Свечников. Капризова вовремя поставили к Овечкину Последний этап Евротура позволил тренерскому штабу проверить в деле разные сочетания звеньев. Игра в атаке, скорее всего, будет строиться вокруг троек Евгения Малкина ("Питтсбург" и Евгения Кузнецова ("Вашингтона"). В первых двух матчах с Малкиным играли Никита Кучеров ("Тампа") и лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Никита Гусев, перешедший вскоре после вылета СКА из плей-офф в клуб НХЛ "Вегас", а с Кузнецовым - Александр Овечкин ("Вашингтон") и Евгений Дадонов ("Флорида").

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В третьей игре тренеры переставили к Малкину и Кучерову лучшего бомбардира прошедшего Кубка Гагарина Михаила Григоренко (ЦСКА), а вместо Дадонова к игрокам "Вашингтона" отправили Кирилла Капризова (ЦСКА). Матч с чехами показал, что перестановки были сделаны не зря: Капризов открыл счет с передачи Овечкина, а Кузнецов оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира с пятью очками. Стала проявляться командная "химия" и в звене Малкина, которое против чехов местами неплохо комбинировало. Капитан сборной Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес") весь этап Евротура провел в звене с Сергеем Андроновым (ЦСКА) и Сергеем Плотниковым (СКА), которое является номинально четвертым. Были опасения, что это может ударить по здоровому самолюбию Ковальчука. Но во время Чешских игр сам он категорически отрицал, что такое возможно, давая понять, что в сборной все работают на команду. Основным вратарем сборной России на ЧМ будет Андрей Василевский из "Тампы", который по итогам регулярного чемпионата НХЛ одержал наибольшее количество побед. Вторым номером, вероятно, будет Александр Георгиев из "Рейнджерс". Третьим голкипером в заявке на чемпионат мира должен стать Илья Сорокин из ЦСКА. Вопросы по игре в обороне и большинству Победа россиян над чехами является, в некотором роде, долгожданной и своевременной. В случае проигрыша вопросов к сборной России могло бы быть гораздо больше. Поражения от шведов (4:6) и финнов (1:3) можно было связать с процессом адаптации игроков НХЛ к европейским площадкам, а также к судейству. В игре против финнов россияне все три шайбы пропустили в меньшинстве, две из которых были забиты в тот момент, когда на скамейке штрафников находился Кучеров.