Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России

ТАСС, 6 мая. Защитник Илья Любушкин, нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин исключены из состава сборной России по хоккею, который ведет подготовку к чемпионату мира. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба национальной команды.

"Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.

На данный момент в составе сборной России продолжают подготовку к чемпионату мира 12 представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): голкипер Илья Сорокин (ЦСКА); защитники Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба - ЦСКА), Александр Елесин ("Локомотив"), Динар Хафизуллин, Артем Зуб (оба - СКА); нападающие Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба - СКА), Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов (все - ЦСКА). В заявку на чемпионат мира попадут 25 хоккеистов, на данный момент в составе команды тренируются 26 игроков. Ранее главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил журналистам, что окончательная заявка на мировое первенство в Словакии будет подана 10 мая.

25-летний Любушкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона", провел свой первый сезон в лиге, в котором отыграл 41 матч и отдал четыре результативные передачи, ранее хоккеист выступал за ярославский "Локомотив". 25-летний Кадейкин в составе уфимского "Салавата Юлаева" провел 56 матчей в регулярном сезоне КХЛ, набрав 20 (6+14) очков, в плей-офф в его активе 4 (1+3) очка. 24-летний Михеев, выступающий за омский "Авангард", в регулярном сезоне КХЛ провел 62 матча, набрав 45 (23+22) очков, в плей-офф нападающий набрал 11 (4+7) очков в 13 играх.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.