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Овечкин считает, что его связка с Капризовым приведет к хорошему результату на ЧМ

На последнем этапе Евротура в матче с чехами Овечкин и Капризов играли в одном звене с Евгением Кузнецовым
Александр Овечкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин считает, что связка с Кириллом Капризовым приведет сборную России к хорошему результату на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение Овечкин высказал журналистам в среду.

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В заключительном матче Евротура с командой Чехии (4:1) Овечкин и Капризов действовали в одном звене с Евгением Кузнецовым. Овечкин отдал три голевые передачи, а Капризов записал на свой счет гол и результативный пас. В таком же составе хоккеисты тренировались в среду на базе в Новогорске.

"Команда очень хорошая, в коллективе все друг друга поддерживают. Мы едем только за одним - за победой, других вариантов быть не может. У нас нет запасных, едет команда. Капризов - сто процентов талантливый парень, думаю, молодость и опыт приведут к чему-нибудь хорошему", - сказал Овечкин.

Чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая.

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