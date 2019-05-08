Овечкин считает, что его связка с Капризовым приведет к хорошему результату на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин считает, что связка с Кириллом Капризовым приведет сборную России к хорошему результату на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение Овечкин высказал журналистам в среду.

Воробьев: для победы на ЧМ по хоккею нужно создать рабочий коллектив

В заключительном матче Евротура с командой Чехии (4:1) Овечкин и Капризов действовали в одном звене с Евгением Кузнецовым. Овечкин отдал три голевые передачи, а Капризов записал на свой счет гол и результативный пас. В таком же составе хоккеисты тренировались в среду на базе в Новогорске.

"Команда очень хорошая, в коллективе все друг друга поддерживают. Мы едем только за одним - за победой, других вариантов быть не может. У нас нет запасных, едет команда. Капризов - сто процентов талантливый парень, думаю, молодость и опыт приведут к чему-нибудь хорошему", - сказал Овечкин.

Чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая.