Ковальчук: хоккеисты сборной РФ понимают, что не будут играть привычные в клубах роли

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Игроки сборной России понимают, что на чемпионате мира по хоккею не будут действовать на привычных в своих клубах ролях. Об этом журналистам заявил в среду после презентации состава команды капитан сборной России Илья Ковальчук.

Чемпионат мира состоится с 10 по 26 мая в Словакии. В расширенный состав российской сборной вошли 15 представителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Мы не делим лидерство, у нас все игроки в команде лидеры, все играем за герб на груди. Думаю, что это самая маленькая проблема. У нас все слушают, чью фамилию тренер назовет, выходит и выкладывается на льду. Все прекрасно понимают, что здесь не будет тех ролей, которые есть в клубах, мы об этом говорили между собой", - рассказал Ковальчук.

В матчах Евротура Ковальчук при игре в большинстве действовал на синей линии, а на площадке одновременно находились пять нападающих. "С такими партнерами я хоть в ворота могу встать, а [вратарь] Андрей Василевский пойдет на синюю линию. Ну а так, я играл на синей линии, никаких проблем нет. Никакой расслабленности у нас нет, наоборот, очень приятно играть в такой команде, отличный сезон провели Никита Кучеров и Михаил Сергачев, у нас хорошие молодые ребята", - отметил капитан российской сборной.

"Настроение супер. Ожидание только позитивные, настрой хороший, потренировались здорово, очень хорошая команда собралась, в коллективе никаких проблем нет", - заключил Ковальчук.

Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч на турнире россияне проведут 10 мая против норвежцев.